ЕС начнет согласовывать 19-й пакет антироссийских санкций 26 сентября
Постоянные представители государств-членов Евросоюза через неделю проведут первое заседание по предложениям Еврокомиссии в рамках 19-го пакета антироссийских санкций.
Заседание постпредов начнется в 9:30 по времени Брюсселя (10:30 мск) в пятницу, 26 сентября. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на повестку заседания.
Сегодня ЕК представила свои предложения по новым ограничениям в отношении России. Санкционный пакет охватывает сферы энергетики, финансов, вводит торговые ограничения.
Подробнее — в материале «Ъ».
Пакет с пакетами
Хроника и суть всех европейских санкций против России