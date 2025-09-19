ЕС начнет согласовывать 19-й пакет антироссийских санкций 26 сентября

Постоянные представители государств-членов Евросоюза через неделю проведут первое заседание по предложениям Еврокомиссии в рамках 19-го пакета антироссийских санкций.

Заседание постпредов начнется в 9:30 по времени Брюсселя (10:30 мск) в пятницу, 26 сентября. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на повестку заседания.

Сегодня ЕК представила свои предложения по новым ограничениям в отношении России. Санкционный пакет охватывает сферы энергетики, финансов, вводит торговые ограничения.

