Макрон назвал «второстепенной проблемой» поставки нефти из России

Президент Франции Эмманюэль Макрон оценил объем импорта энергоносителей из России в страны ЕС как «весьма незначительный», добавив, что поставки являются «второстепенной проблемой». Такие заявления он сделал в ходе интервью на телеканале CBS, комментируя заявления президента США Дональда Трампа, который ранее призвал европейских союзников «сократить зависимость от нефти и газа из России».

«Это не ключевой фактор сегодня, так как мы ранее сократили потребление российской нефти и газа на 80%»,— добавил президент Франции.

Ранее лидеры европейских стран отложили введение 19-го пакета санкций против России, чтобы «подумать над их ужесточением». Такое решение стало следствием очередного раунда телефонных переговоров Дональда Трампа с лидерами европейского блока, которые требовали от президента США ужесточить санкции против России. В ответ господин Трамп призвал их прекратить закупки российской нефти и ввести пошлины на импорт Индии и Китая, а также использовать замороженные российские активы.

