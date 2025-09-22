Около 60 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи

Работа международного аэропорта Сочи в ночь с 21 на 22 сентября была ограничена почти на пять часов из-за введенных временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), экипажи 18 рейсов приняли решение уйти на запасные аэродромы, однако впоследствии все самолеты прибыли в Сочи.

Несмотря на возобновление работы по фактическому расписанию, в течение дня задерживаются около 60 рейсов более чем на два часа, два рейса из Москвы отменены.

В Южной транспортной прокуратуре сообщили, что ведомство взяло ситуацию под контроль. Прокуроры следят за соблюдением прав пассажиров и проводят выездной прием граждан.

Путешественникам рекомендуют уточнять статус рейсов у авиакомпаний и обращаться за информацией к стойке в секторе В2 аэропорта.

Вячеслав Рыжков