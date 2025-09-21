Черноморский флот перехватил три беспилотника у Севастополя

Черноморский флот совместно с системами противовоздушной обороны отразил атаку беспилотных летательных аппаратов на Севастополь, уничтожив три дрона над морской акваторией. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.



Военные перехватывали цели над морем в районе Севастопольской бухты и Качи. Взрывные волны от работы ПВО были слышны в различных частях города.



По данным на 22:20, никакие объекты в городе и акватории Севастополя не получили повреждений. Все экстренные службы приведены в готовность.



Власти призывают жителей доверять исключительно официальным источникам информации.



В 21:56 сообщалось, что силы противовоздушной обороны сбили воздушную цель над морем возле Севастополя. Губернатор региона также уточнил, что военные продолжают уничтожать воздушные цели. Власти призвали горожан сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах.



Жителям напомнили, что не следует снимать и публиковать кадры работы противовоздушной обороны, а также важно доверять только официальной информации.

Мария Удовик