В Форосе пострадавшим от удара БПЛА оказывается медицинская помощь

Пострадавшим при атаке беспилотного летательного аппарата на территорию санатория в поселке Форос оказывается вся необходимая медицинская помощь силами службы «скорой помощи» региона и ФГБУ «Ялтинский многопрофильный медицинский центр Федерального медико-биологического агентства». Об этом сообщает в своем Telegram-канале Минздрав региона.

Ситуация находится на контроле правительства Республики Крым, меры по оказанию помощи координируются с местными органами власти и ведомствами.

Ранее сообщалось, что в Крыму в результате атаки украинских беспилотников пострадали около 15 человек. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что число погибших уточняется.

По данным властей, удары беспилотников повредили несколько объектов на территории санатория «Форос» в поселке Ялта, а также здание школы. Кроме того, обломки сбитого беспилотника вызвали пожар в сухой растительности в районе Ялты.

На месте происшествия работали специальные службы, которые оказывали медицинскую помощь пострадавшим. Господин Аксенов отметил, что следит за ситуацией и призвал жителей полагаться только на официальные источники информации.

Ранее Министерство обороны России сообщило о 16 сбитых беспилотниках над Черным морем, а еще три были перехвачены на территории Крыма.

Мария Удовик