Прокуратура Крыма взяла на контроль ситуацию в Форосе после удара ВСУ

В городском округе Ялта прокуратура республики взяла на особый контроль ситуацию после атаки беспилотного летательного аппарата на территорию санатория в поселке Форос, в результате которой есть пострадавшие и погибшие. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Прокуратура организовала взаимодействие с ведомствами для оперативного оказания медицинской и иной помощи пострадавшим. На месте происшествия находится прокурор города Александр Нелидов, а ситуация находится под личным контролем прокурора республики Олега Камшилова. Для приема обращений организована горячая линия по телефону +7 (978) 053-62-08.

В Крыму в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов пострадали около 15 человек. Сейчас число погибших уточняется, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его данным, удары БПЛА повредили несколько объектов на территории санатория «Форос» в одноименном поселке Ялты, также пострадало здание школы. Кроме того, падение обломков сбитого беспилотника вызвало возгорание сухой растительности в районе Ялты.

На месте происшествия работали профильные службы, пострадавшим оказывали необходимую медицинскую помощь. Глава республики отметил, что держал ситуацию под личным контролем и призвал жителей доверять исключительно официальной информации.

Ранее Минобороны РФ сообщило о 16 сбитых БПЛА над Черным морем, ещё три аппарата были перехвачены на территории Крыма.

