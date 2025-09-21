В 22:04 в Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников. Об этом сообщает глава города-героя Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Андрея Кравченко

Местные власти обратились к жителям и гостям города-героя с инструкциями о действиях при включении сирен — сигнала «Внимание всем».

Находящимся дома рекомендовали не подходить к окнам и укрыться в комнате, окна которой не выходят на море, или в помещениях без окон со сплошными стенами — коридоре, ванной, туалете, кладовой.

Людям на улице советуют укрыться в цоколе ближайшего здания или подземном переходе.

Власти предупредили, что нельзя использовать для укрытия автомобиль и прятаться под стенами многоквартирных домов.

Жителей призывают сохранять спокойствие и ждать отмены угрозы. Власти заверили, что сигнал отменят сразу, как обстановка станет безопасной. Местным жителям и гостям города также напоминают, что не следует снимать и публиковать видео работы противовоздушной обороны, а лучше доверять только официальной информации.

Мария Удовик