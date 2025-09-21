Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Развожаев: ПВО уничтожили воздушную цель над морем у Севастополя

Силы противовоздушной обороны уничтожили воздушную цель над морской акваторией возле Севастополя. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Громкие звуки, которые слышали жители города, были связаны с работой систем ПВО, уточнил господин Развожаев. По предварительным данным, объекты инфраструктуры в Севастополе не пострадали.

Военные продолжают операцию по уничтожению воздушных целей. Власти призвали горожан сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах.

Жителям напомнили о необходимости не снимать и не публиковать кадры работы противовоздушной обороны, а также доверять только официальной информации.

Мария Удовик

Новости компаний Все