В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Из-за тревоги всем жителям и гостям города специалисты МЧС рекомендуют укрыться в ближайших убежищах. Тем, кто остался в помещениях, советуют отключить газ, воду и электричество, плотно закрыть окна и переместиться в самую защищенную часть здания с прочными стенами.

Во время тревоги работа всего общественного транспорта — наземного и морского — приостановлена. Автобусы и троллейбусы завершат движение на ближайших остановках, чтобы пассажиры могли быстро добраться до укрытий. Власти призывают всех граждан соблюдать меры безопасности и следовать указаниям спасательных служб.

Мария Удовик