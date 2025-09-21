В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
Из-за тревоги всем жителям и гостям города специалисты МЧС рекомендуют укрыться в ближайших убежищах. Тем, кто остался в помещениях, советуют отключить газ, воду и электричество, плотно закрыть окна и переместиться в самую защищенную часть здания с прочными стенами.
Во время тревоги работа всего общественного транспорта — наземного и морского — приостановлена. Автобусы и троллейбусы завершат движение на ближайших остановках, чтобы пассажиры могли быстро добраться до укрытий. Власти призывают всех граждан соблюдать меры безопасности и следовать указаниям спасательных служб.