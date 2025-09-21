В аэропорту Сочи введены ограничения на полеты
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани курорта в своем Telegram-канале.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Все службы аэропорта готовы к работе после снятия ограничений. Авиакомпании проинформируют пассажиров об изменениях в расписании рейсов.
В терминале продолжают функционировать все сервисы для пассажиров: бесплатная комната матери и ребенка, фонтанчики с питьевой водой около санузлов, работают менеджеры по гостеприимству. Для удобства путешественников доступны коврики для размещения.
Информацию о рейсах можно отслеживать на онлайн-табло в терминале, сайтах аэропорта и авиакомпаний, через телеграм-бот AerodinamikaBot, а также через аудиообъявления в терминале.