В девятом туре Мир Российской Премьер-Лиги «Краснодар» проиграл «Зениту» со счетом 0:2. Матч проходил на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

На 60-й минуте Максим Глушенков забил первый гол, воспользовавшись передачей Луиса Энрике и выведя «Зенит» вперед. На 88-й минуте игроки «Зенита» вновь отличились: Луис Энрике забил после подачи Максима Глушенкова.

Это поражение стало вторым для действующего чемпиона страны в текущем сезоне РПЛ.

Лия Пацан