Краснодарский батутист выиграл серебро на этапе Кубка мира в Германии

Максим Диденко, учащийся краснодарской спортшколы олимпийского резерва №3, получил серебряную медаль в индивидуальных прыжках на батуте на этапе Кубка мира в немецком Котбусе. Он набрал 60,19 балла.

Первое место занял немец Матиас Шульдт (60,61), третьим стал представитель Азербайджана Магсуд Машудов (60,09).

В аналогичной дисциплине у женщин золото выиграла россиянка София Аляева, ее соотечественница Анжела Бладцева стала серебряным призером турнира.

В индивидуальных прыжках Аляева набрала 58,08 балла. Бладцева заработала 57,99 балла. Третье место заняла британка Бриони Пэйдж (57,06).

Этап Кубка мира по прыжкам на батуте в Германии прошел с 20 по 21 сентября. Россияне выступали в нейтральном статусе.

