Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Кубани вечером 21 сентября объявили беспилотную опасность

В Краснодарском крае вечером 21 сентября была объявлена беспилотная опасность. Предупреждение граждане получили от РСЧС.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Жителям и гостям краевой столицы рекомендуют соблюдать правила безопасности: в зданиях отходить от окон и укрываться в помещениях без остекления, на улице — в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе.

Тем, кто находится в транспорте, советуют выйти и укрыться в защищённых помещениях или складах. При падении БПЛА необходимо звонить по номеру 112.

Анна Гречко

Новости компаний Все