На Кубани вечером 21 сентября объявили беспилотную опасность

В Краснодарском крае вечером 21 сентября была объявлена беспилотная опасность. Предупреждение граждане получили от РСЧС.

Жителям и гостям краевой столицы рекомендуют соблюдать правила безопасности: в зданиях отходить от окон и укрываться в помещениях без остекления, на улице — в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе.

Тем, кто находится в транспорте, советуют выйти и укрыться в защищённых помещениях или складах. При падении БПЛА необходимо звонить по номеру 112.

Анна Гречко