Дни законодательно-боевой славы

В последнюю неделю сентября в повестке Госдумы будут доминировать темы обороны и безопасности. Это следует из утвержденного на прошлой неделе календаря рассмотрения вопросов и повестки заседания совета палаты, которое пройдет 22 сентября. В частности, депутаты намерены ввести круглогодичный призыв в армию, распространить статус ветерана боевых действий на всех участников специальной военной операции (СВО), а также ужесточить законодательство об иностранных агентах.

Согласно материалам к совету Думы, 23 сентября депутаты могут рассмотреть в первом чтении законопроект правительства о присвоении статуса ветерана боевых действий всем лицам, принимавшим участие в СВО. Поправки призваны ликвидировать законодательный пробел, из-за которого существующие меры поддержки не коснулись бойцов, воевавших в составе штурмовых подразделений на основании соглашений, заключенных с Минобороны с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года. В тот же день ожидается рассмотрение проекта депутатов и сенаторов, касающегося погибших участников СВО, которые имели право получить жилье как сироты, но не успели им воспользоваться. Авторы предлагают передать это право детям бойцов.

Еще один запланированный календарем к рассмотрению в первом чтении «военный» законопроект внесен главой комитета Думы по обороне Андреем Картаполовым и его первым замом Андреем Красовым (оба — «Единая Россия», ЕР). Согласно поправкам, призыв на срочную службу вместо двух волн будет проходить круглогодично: все это время будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии. Но сроки отправки призывников к местам прохождения службы останутся прежними: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря (см. “Ъ” от 23 июля). А военно-историческая тема будет представлена инициативой сенаторов во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко о введении нового дня воинской славы 9 апреля — Дня героического штурма и взятия Кенигсберга.

Что же касается вопросов безопасности, то главным из них должно стать второе чтение поправок к Уголовному кодексу (УК) об ответственности за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. Законопроект был внесен группой депутатов во главе с председателем комитета по безопасности Василием Пискаревым (ЕР) и одобрен в первом чтении 15 июля. Напомним, сейчас возбуждение уголовного дела по ст. 330.1 УК возможно только после двух административных наказаний за аналогичное нарушение в течение года. Депутаты же предлагают привлекать иноагентов к уголовной ответственности уже за второе нарушение, причем независимо от сроков его совершения.

Кроме того, в сентябре Дума рассмотрит поправки правительства к закону «Об оружии» о введении цифрового паспорта на гражданское и служебное оружие. В него будут включены сведения о технических характеристиках, серийных номерах, разрешениях, проверках и переходе права собственности. Доступ к системе получат Росгвардия, ФСБ, МВД, Минпромторг и Федеральная таможенная служба.

В то же время некоторые ранее запланированные на сентябрь инициативы депутаты предполагают отложить. Так, комитет по обороне попросил совет Думы перенести на более поздний срок первое чтение законопроекта группы депутатов во главе с Андреем Картаполовым и Василием Пискаревым о лишении приобретенного гражданства за уклонение от постановки на воинский учет. Также по просьбе профильного комитета будут отложены поправки группы парламентариев, расширяющие перечень видов деятельности социально ориентированных НКО, имеющих право на господдержку. Напомним, этот перечень предлагается дополнить мероприятиями по содействию в реабилитации, социально-трудовой адаптации и профессиональной переподготовке ветеранов боевых действий, психологической помощи бойцам и членам их семей.

Ксения Веретенникова