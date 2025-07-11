Профильный комитет Госдумы одобрил ужесточение наказания для иноагентов

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству 11 июля рекомендовал принять в первом чтении законопроект, упрощающий процедуру привлечения иностранных агентов к уголовной ответственности. Документ был внесен в Думу 1 июля членами комиссии по борьбе с вмешательством в дела России во главе с ее председателем Василием Пискаревым (ЕР).

Проект поправок к Уголовному кодексу (УК) предполагает внесение изменений в ч. 1 и 2 ст. 330.1 УК (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах, максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет). Сейчас возбуждение уголовного дела возможно только после двух административных наказаний за аналогичное нарушение в течение года. Депутаты же предлагают установить «однократную преюдицию» и привлекать иноагентов к уголовной ответственности уже за второе нарушение, причем независимо от сроков его совершения.

Ранее инициативу одобрил и комитет по безопасности, выступающий в качестве соисполнителя. По его заключению, поправки полностью согласуются со Стратегией национальной безопасности РФ. Депутаты также напомнили, что к иноагентам, «встроенным в инструментарий противодействия» государству, в России пока относятся либеральнее, чем на Западе. «Анализ зарубежных моделей уголовно-правового регулирования деятельности иностранных агентов (Австралия, Великобритания, США) свидетельствует о том, что в указанных странах за несоблюдение обязанностей иностранных агентов предусматривается более жесткое, чем в России, уголовное наказание»,— говорится в заключении комитета.

Первое чтение законопроекта запланировано на 15 июля.

Иван Кириакидис