Правительство одобрило признание взятия Кенигсберга днем воинской славы

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект группы сенаторов во главе с Юрием Воробьевым. Они предлагают включить 9 апреля — дату взятия Кенигсберга — в перечень дней воинской славы.

Согласно инициативе, 9 апреля 1945 года будет считаться Днем героического штурма и взятия Кенигсберга. Как говорится в отзыве комиссии, «взятие Кенигсберга стало одним из самых ярких и важных событий на заключительном этапе Великой Отечественной войны».

В правительстве напомнили, что 9 июня 1945 года указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена единственная медаль за взятие города-крепости, а не за освобождение европейской столицы: «За взятие Кенигсберга». По этим причинам установление памятной даты, посвященной взятию Кенигсберга, «будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи и сохранению памяти о подвиге советских солдат», заключила правкомиссия.

Божена Иванова