В Краснодаре открыли памятник императору Николаю II

В Краснодаре на территории президентского кадетского училища по ул. Северной установили бюст последнего российского императора Николая II. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Церемония прошла в присутствии заместителя губернатора края, атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова, представителей фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество», движения «Наследие Империи», Героя России и участника СВО Евгения Мосейко, а также руководства училища.

Бюст открыт в рамках историко-культурного проекта «Императорский маршрут», к которому Краснодарский край присоединился в августе 2025 года. Торжественное мероприятие включало возложение цветов к памятнику и проход кадетов торжественным маршем по плацу.

Александр Власов отметил значимость памяти о Николае II, подчеркнув его вклад в развитие страны и связь с казачьими войсками. Представители фонда и приглашённые гости подчеркнули важность сохранения исторической преемственности и воспитания молодёжи на примерах отечественной истории.

Проект «Императорский маршрут» объединяет более 30 регионов России и направлен на популяризацию истории Дома Романовых. В рамках маршрута в Краснодарском крае также открыты мемориальные доски и памятные объекты, включая недавнее увековечение визита Николая I в Геленджике.

Анна Гречко