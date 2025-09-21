В Геленджике открыли памятную доску в честь визита Николая I в 1837 году

В Геленджике открыли памятную доску, посвященную визиту императора Николая I в 1837 году. В мероприятии приняли участие вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова и председатель наблюдательного совета фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В рамках церемонии гости осмотрели театрализованную реконструкцию событий 1837 года и передвижную выставку фонда. Памятная доска будет напоминать о трехвековой истории Императорской России, ее достижениях в науке, культуре и образовании.

Краснодарский край вошел в федеральный проект «Императорский маршрут», объединяющий более 30 регионов. Проект направлен на популяризацию истории России и знакомство с ключевыми событиями и фигурами, стоявшими у истоков формирования страны.

Госпожа Минькова отметила, что мемориальная доска станет новой страницей маршрута, а мероприятия по увековечению памяти представителей Императорского Дома Романовых пройдут также в Анапе, Краснодаре и Горячем Ключе. В церемонии приняли участие министр культуры региона Виктория Лапина и глава Геленджика Алексей Богодистов.

Анна Гречко