В городе Шахты снизили давление подачи воды из-за аварийных работ

В городе Шахты временно снизили давление подачи воды в нескольких районах города. Причиной стали аварийно-восстановительные работы в переулке Федосеева. Об этом сообщает ГУП РО «УРСВ».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ограничения затронули жителей улиц Даниловской, Краснознаменной, Федосеева, Северной и Енисейского переулка. Для обеспечения населения водой организован ее подвоз по заявкам абонентов. Работы планируется завершить к 17:00.

Константин Соловьев

