Жителю Волгодонска мошенники оформили фиктивный кредит на 560 тысяч рублей

В Волгодонске 29-летний местный житель стал жертвой телефонных мошенников, которые под предлогом защиты от взлома личного кабинета на портале «Госуслуг» похитили у него 560 тыс. руб. По данному факту возбуждено уголовное дело (ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Потерпевший рассказал правоохранителям, что звонивший сообщил о получении заказного письма из налоговой и попросил назвать код из SMS для его получения на почте. После передачи кода потерпевший получил сообщение о компрометации персональных данных. В тексте содержался номер службы поддержки портала, по которому нужно было срочно связаться. При звонке на указанный номер собеседник подтвердил информацию о взломе аккаунта. Лжесотрудник заявил, что преступники уже подали 17 заявок на потребительские займы в разных банках и подготовили два договора продажи автомобиля жертвы.

Для блокировки кредитов мужчине предложили установить специальное банковское приложение и внести в него личные данные и сведения об автомобиле с фотографией. Вскоре житель Волгодонска получил уведомление о поступлении на счет кредитных средств на сумму свыше 560 тыс. руб., которые мошенники вывели на собственный «безопасный счет».

Константин Соловьев