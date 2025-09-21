Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В ДТП в Крыловском районе погиб пассажир «легковушки»

На трассе «Дон» в Крыловском районе ранним утром 21 сентября произошла авария с погибшим. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кубани.

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

По предварительным данным, 25-летняя водитель автомобиля «Лада» не справилась с управлением, превысив скорость, и съехала с дороги. В результате происшествия 43-летний пассажир, житель станицы Октябрьской, скончался до приезда медиков.

Водитель с травмами различной степени тяжести доставлена в больницу. Обстоятельства ДТП уточняются.

Анна Гречко

