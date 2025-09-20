Фестиваль купечества собрал в Ростове участников из восьми регионов

В Ростове завершился Международный фестиваль купечества и народной культуры, который собрал участников из восьми регионов — от Архангельска до Армении. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Согласно данным ведомства, мероприятие привлекло гостей из различных уголков страны и зарубежья: от Белоруссии до Северной Осетии. В рамках события состоялось награждение лауреатов городских конкурсов, включая победителей исторического диктанта.

«Ростов вдохновляет писать о себе картины, стихи, песни, музыку, снимать о нем фильмы. Танцевать на его площадках. Изучать его историю и всегда находить что-то новое»,— отметил глава администрации города Александр Скрябин.

Валентина Любашенко