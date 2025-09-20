Московский суд арестовал имущество экс-главы Ярославля Алексея Малютина

Симоновский районный суд Москвы наложил арест на движимое и недвижимое имущество заместителя председателя муниципалитета Ярославля, бывшего и.о. мэра города Алексея Малютина. Об этом говорится в определении, опубликованном 19 сентября на сайте суда. О самом иске сообщил «Ъ».

Согласно карточке дела, с иском в суд обратилась Генеральная прокуратура РФ. Ответчиками по нему выступают предприниматель Дмитрий Шлапак, Алексей Малютин, предприниматель Вячеслав Смирнов, ООО «Булат», генеральный директор ООО «Булат» Сергей Вятченков, ООО «Специализированный застройщик «Минералы». Генпрокуратура требует обратить в доход государства 14 земельных участков в микрорайоне «Сокол» Ярославля.

Истец полагает, что земельный участок площадью 5,1 га был незаконно отчужден, а затем разделен на 14 частей. По мнению Генпрокуратуры, бывший и.о. мэра Ярославля Алексей Малютин причастен к отчуждению земли.

«Как следует из доводов иска, Генеральной прокуратурой Российской Федерации выявлены нарушения законодательства о противодействии коррупции в действиях бывшего и.о. мэра Малютина А.Г., его партнера по бизнесу фио, а также аффилированных к ним лиц – Шлапака Д.В., ООО "Булат " и ООО "Специализированный застройщик «Минералы»". В 2015–2016 годах бывший и.о. мэра адрес, действуя в коммерческих интересах фио и их совместного холдинга "Аванград", обеспечил незаконное отчуждение в пользу своего компаньона высоколиквидного государственного земельного участка площадью 5,1 га», — приводится позиция истца в определении суда.

Суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и наложил арест на спорные земельные участки, а также движимое и недвижимое имущество всех ответчиков в качестве обеспечительной меры. Исключение составляют банковские операции по кредитным платежам, рассчетам с контрагентами для обеспечения непрерывности производственной деятельности, выплате зарплаты, уплаты налогов и сборов.

«Ъ-Ярославль» сообщал о том, что ситуация вокруг земельных участков в микрорайоне «Сокол» неоднократно была предметом судебных разбирательств, однако ранее в них не фигурировало имя Алексея Малютина. В июле 2018 года мэрия города Ярославля передала в собственность ООО «Булат» и ИП Смирнов без торгов земельный участок, ограниченный улицами Авиационная, Циолковского и проспектом Фрунзе. Участок был продан за 7,5 млн руб., что составляло 15% от кадастровой стоимости «для эксплуатации торгового центра». Как установила прокуратура Ярославской области, фактически торговый центр представлял собой деревянный домик, занимающий 0,25% участка. Впоследствии участки были перепроданы Дмитрию Шлапаку.

По результатам проверки прокуратура региона подала иск в арбитражный суд Ярославской области с требованием вернуть участки. Однако суд признал господина Шлапака добросовестным приобретателем и оставил участки в его собственности. При этом суд постановил взыскать кадастровую стоимость участков с ООО «Булат» и ИП Смирнов в размере 42 млн руб. По данным на июль 2023 года ИП Смирнов перечислил в бюджет Ярославля 21 млн руб.

После этого иск в арбитражный суд Ярославской области с требованием вернуть землю обращалась мэрия Ярославля. В июле 2025 года суд отказал мэрии в иске. Теперь обстоятельства дела заново рассмотрит Симоновский суд Москвы.