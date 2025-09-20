Прокуроры вписались в историю города

Как стало известно «Ъ», Генпрокуратура направила в суд антикоррупционный иск к бывшему мэру Ярославля, ныне зампреду Ярославской гордумы Алексею Малютину. Надзорное ведомство намерено вернуть в государственную собственность землю в историческом центре города стоимостью 400 млн руб. Как установила прокуратура, используя полномочия, чиновник своими распоряжениями добился передачи земли подконтрольным ему бизнес-структурам, которые выкупили ее для коммерческой застройки по цене в 50 раз ниже рыночной.

В иске, инициированном генеральным прокурором Игорем Красновым, речь идет об участке земли площадью 5,1 га, расположенном в исторической части Ярославля, вдоль реки Волги в жилом районе Сокол. Надел обладает выгодными конкурентными преимуществами в виде исключительного географического положения, близости к центру города и наличия доступа к социальной инфраструктуре. Его рыночная стоимость оценивается в 400 млн руб.

Как отмечается в исковом заявлении, землеотвод в этом месте был ограничен в гражданском обороте, поскольку входил в план развития дорожно-транспортной инфраструктуры областного центра. Постановлением мэрии города от 6 сентября 2013 года «О резервировании земель для муниципальных нужд» был установлен запрет на его отчуждение гражданами и юридическими лицами, а также возведение на нем зданий и сооружений.

В июле 2018 года, по данным надзора, землю выкупил у городской администрации местный производственный холдинг «Авангард», который состоит из 13 организаций и специализируется на строительстве коммерческой недвижимости в Ярославской области. Также в группу компаний входят шесть проектных и девелоперских предприятий. Бизнес-структуру возглавляет Вячеслав Смирнов. Из иска между тем следует, что с 2004 года по настоящее время компаниями холдинга скрытно через своих родственников владеет бывший председатель Ярославской городской думы шестого созыва (2012–2017 годы) и мэр Ярославля (2015–2016 годы) Алексей Малютин, занявший в 2022 году кресло зампреда Ярославской гордумы восьмого созыва.

Как полагает надзор, за счет длительного пребывания во власти он «приобрел безграничное влияние на городские административно-властные структуры и должностных лиц при принятии ими решений в сфере градостроительной политики города». При этом свое исключительное положение господин Малютин «использовал не во благо общества и государства, а для продвижения личных интересов и интересов бизнес-партнера Смирнова в целях захвата спорного земельного участка, его дальнейшей коммерческой застройки и извлечения прибыли».

Для этого господа Малютин и Смирнов на первоначальном этапе привлекли ООО «Булат», арендовавшее землю под строительство торгового центра. Компании не продлили договор аренды связи с нецелевым использованием надела, возведением на нем самовольной постройки в отсутствие разрешения на строительство. Однако заняв в июне 2015 года кресло мэра Ярославля, господин Малютин, как говорится в иске, обеспечил предоставление землеотвода в аренду ООО «Булат» и своему деловому партнеру Вячеславу Смирнову, которые обязались завершить на нем строительство торгово-сервисного центра для социальных нужд жителей города.

Градоначальник, действуя последовательно в интересах Смирнова, под мнимым предлогом разработки обществом «Булат» проекта планировки территории по развитию социальной инфраструктуры (возведение детского сада и школы) поручил подконтрольному ему департаменту архитектуры мэрии внести изменения в градостроительный план города. Они предусматривали перевод функциональной зоны спорного земельного участка с «зоны специализированного обслуживания» на «жилищное строительство (Ж1)», что позволяло в перспективе использовать его для строительства многоквартирных домов.

Используя свой статус и влияние, господин Малютин, как указывает прокуратура, добился корректировки градостроительной документации в Ярославской облдуме. При этом он скрыл от депутатов свои истинные намерения по последующему отчуждению земли в пользу Смирнова, гласит иск. «Таким образом, Малютин допустил конфликт интересов, поскольку использовал свое должностное положение для незаконного обогащения Смирнова и их совместной коммерческой структуры — холдинга "Авангард". Меры по его предотвращению или урегулированию не принял, о личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий не сообщил»,— подчеркивается в исковом заявлении.

Стоит отметить, что торговый центр так и не был возведен якобы из-за непригодности фундамента, а в 2016 году ООО «Булат» и господину Смирнову удалось изменить содержание договора аренды участка для возведения другого объекта с меньшей площадью — выставочного зала мебели площадью 163 кв. м. Им, как следует из иска, занялся подконтрольный господину Малютину «Агродорспецстрой», получивший в 2017 году разрешение на его ввод в эксплуатацию, несмотря на то что здание не обладало признаками капитальности и в нем отсутствовали инженерные коммуникации.

На завершающем этапе, в июне 2018 года, господин Малютин предоставил в администрацию муниципалитета от имени ООО «МБМ Групп Проектный институт», в котором являлся директором, сфальсифицированные документы об использовании Смирновым и ООО «Булат» участка в целях размещения трех торгово-выставочных павильонов и складских помещений. Это позволило последним в июле 2018 года выкупить землю у муниципалитета за 7,5 млн руб. при ее рыночной стоимости 400 млн руб.

В иске подчеркивается, что площадь оформленного на Смирнова и ООО «Булат» выставочного зала мебели в размере 163 кв. м не являлась основанием для получения земли без торгов, поскольку его фактический объем был в 318 раз меньше предоставленного надела площадью 5,1 га.

В декабре 2021 господа Малютин и Смирнов продали землеотвод своему «аффилированному лицу Дмитрию Шлапаку», который раздробил надел на 14 участков в целях коммерческого использования. «Тем самым ответчики стремились преобразовать полученные коррупционным путем активы, что является легализацией и влечет их изъятие в доход государства»,— сказано в иске. Он будет рассмотрен Симоновским судом Москвы, по месту регистрации одного из ответчиков Дмитрия Шлапака. Соответчиками по делу также выступают Алексей Малютин, Вячеслав Смирнов, ООО «Булат» и бенефициар этой компании Сергей Вятченков, а также ООО «Специализированный застройщик «Минералы».

