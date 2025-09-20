Зампред муниципалитета Ярославля отверг обвинения в коррупции

Заместитель председателя муниципалитета Ярославля, и.о. мэра города в 2015-2016 годах Алексей Малютин рассказал «Ъ-Ярославль», что не совершал коррупционных действий, направленных на отчуждение земельного участка в микрорайоне «Сокол». Про иск Генеральной прокуратуры к зампреду городского представительного органа, ряду бизнесменов и компаний об изъятии 14 участков сообщил «Ъ».

Прокуратура требует вернуть в собственность государства земельные участки, проданные мэрией в 2018 году по заниженной стоимости ООО «Булат» и ИП Смирнов без торгов для эксплуатации торгового центра, который был построен номинально. Впоследствии участок был перепродан предпринимателю Дмитрию Шлапаку. Алексей Малютин пояснил, что выкупившие у мэрии участок в 5,1 га структуры никак с ним не связаны.

«Ни я, ни мои родственники не являемся бизнес-партнером ни Смирнова, ни Шлапака, у нас нет никакого совместного бизнеса с этими предпринимателями. В статье упоминается холдинг "Авангард". Я не знаю, что это за структура. Я уже более 20 лет являюсь капитаном спортивно-туристической команды "Авангард". А ни про какой холдинг "Авангард" я не знаю, не знаю, о чем вообще речь идет», — рассказал Алексей Малютин.

По словам бывшего главы Ярославля, он не мог оказать влияния на изменение назначения земельных участков, так эти процедуры носят публичный характер.

«Внесение изменений в Генплан, Правила землепользования и застройки — это очень публичная процедура, которая проходит при согласовании через много инстанций, и в том числе федеральные структуры. Спрятать под покровом ночи, что-то пролоббировать одному человеку, не объяснив, почему это происходит, невозможно»,— сказал господин Малютин.

Зампред муниципалитета обратил внимание, что в момент выкупа земельного участка коммерческими структурами он не занимал никаких постов ни в мэрии, ни в муниципалитете.

«Объект вводился в 2017 году, а выкупался в 2018-м. На тот момент я уже не являлся руководителем исполнительного или представительного органов власти. Более того, сменились все руководители профильных структур. То есть как-то повлиять на эти решения я не мог. Кроме того, в 2018 году при правительстве Ярославской области были созданы координационные советы, через которые шел выкуп любого земельного участка»,— рассказал «Ъ-Ярославль» Алексей Малютин.

По словам депутата, об иске прокуратуры он узнал из средств массовой информации.

«Генеральная прокуратура неоднократно запрашивала муниципалитет мои декларации о доходах, о прочих вопросах, но меня никто до сих пор никуда не пригласил, никто от меня никаких объяснений не попросил, поэтому такая ситуация немного обескураживает. В понедельник я проконсультируюсь с юристом и буду решать, как действовать дальше», — сказал Алексей Малютин.