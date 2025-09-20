В Тарасовском районе Ростовской области двое пострадали на пожаре

В Ростовской области в частном доме в с. Дячкино Тарасовского района пострадали 13-летняя девочка и 20-летняя девушка, получившие ожоги ног при эвакуации из горящего здания. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

По информации ведомства, происшествие случилось на ул. Заречной. Причиной возгорания стало короткое замыкание в коридоре. В момент ЧП в здании находились мать с 13-летней дочерью и подруга женщины. Почувствовав запах дыма, люди покинули дом через охваченный огнем коридор. Девочка и 20-летняя спутница хозяйки получили ожоги ног и нуждались в медицинской помощи.

«Когда прибыли пожарно-спасательные расчеты МЧС России, пламя уже перекинулось на комнату. Возгорание на площади 20 кв. м ликвидировали пять спасателей с использованием двух автоцистерн»,— уточнили в сообщении.

Валентина Любашенко