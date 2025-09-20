Итоги оперативно-профилактического мероприятия «Курорт 2025» подвели в Анапе

В Анапе завершили оперативно-профилактическое мероприятие «Курорт 2025». Торжественная церемония подведения итогов прошла на площади перед зданием отделения полиции в селе Витязево. Временно исполняющая полномочия мэра Анапы Светлана Балаева, председатель Совета города-курорта Вячеслав Вовк и начальник Отдела МВД России по городу Анапе Андрей Платонов поблагодарили сотрудников полиции и казаков за обеспечение правопорядка во время курортного сезона, сообщает пресс-служба администрации города.

«В этом сезоне безопасность на нашем курорте традиционно была обеспечена на высоком уровне. Он прошел в спокойном режиме, и в этом большая заслуга каждого из вас», — заявила временно исполняющая полномочия мэра Анапы Светлана Балаева.

Вячеслав Вовк подчеркнул, что благодаря качественной работе в летний период туристы смогли ощутить, что Анапа является лидером Краснодарского края по обеспечению безопасности.

По словам Андрея Платонова, при поддержке МВД РФ и Главного управления МВД России по Краснодарскому краю в летний период в Анапу прикомандировали 169 дополнительных сотрудников. За сезон раскрыли 181 преступление, задержали 38 находящихся в розыске лиц. Совместно с казаками-дружинниками выявили 138 правонарушений.

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних провели более 2,2 тыс. профилактических мероприятий в детских образовательных учреждениях. Система «Купол» зафиксировала свыше 4 тыс. сигналов, по результатам реагирования задержали более 400 человек и транспортных средств.

Участникам обеспечения безопасности вручили благодарности мэра и председателя Совета Анапы, а также ведомственные награды.