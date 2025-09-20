Полиция Краснодара проводит проверку из-за избиения школьника

Сотрудники полиции Краснодара проводят проверку по факту избиения 14-летнего подростка сверстниками. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

19 сентября в дежурную часть отдела полиции поселка Калинино поступило сообщение об избиении школьника. В ходе разбирательства сотрудники установили, что между подростками произошел конфликт. Личность зачинщика драки устанавливается.

Полицейские проводят проверку. Ребенку назначили прохождение судебно-медицинской экспертизы. По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение.

Алина Зорина