Финляндия как член НАТО будет делать, что ей скажут, считает спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов. По его словам, в сложившейся ситуации Россия вынуждена думать об укреплении безопасности в северо-западном регионе. Он отметил, что для Финляндии это «тоже не очень хорошо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов

Господин Иванов прокомментировал ТАСС решение Финляндии вступить в НАТО, членом которого страна стала в 2023 году. Из-за этого «с военно-политической точки зрения теперь приходится брать в расчет», что Россия граничит со страной-членом альянса. «Сама Финляндия ничего решить не может, что ей скажут, то она и будет делать»,— ответ спецпредставитель президента на вопрос, может ли Финляндия напасть на Россию.

Финский премьер-министр Петтери Орпо говорил, что разрыв экономических отношений с Россией негативно повлиял на экономику Финляндии. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обвинил в разрушении двусторонних отношений финские власти. Сергей Иванов убежден, что отношения между Россией и Финляндией не наладятся в ближайшие несколько десятилетий.