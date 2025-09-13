Премьер Финляндии: разрыв отношений с РФ негативно повлиял на экономику страны
Разрыв экономических отношений с Россией негативно повлиял на экономику Финляндии. Об этом заявил финский премьер-министр Петтери Орпо в интервью телерадиовещателю Yle.
Фото: Yves Herman / Reuters
Финляндия больше не может получать десятки миллионов кубометров древесины для лесопромышленного комплекса. Вместе с этим финские компании потеряли миллиарды инвестиций в РФ, сказал господин Орпо.
По его словам, остановка приграничных перевозок, торговли и авиасообщения с Россией создает неопределенность. «Все это влияет на то, что рост экономики Финляндии не соответствует желаемому»,— подчеркнул финский премьер (цитата по ТАСС).