Отношения между Россией и Финляндией не наладятся в ближайшие несколько десятилетий, считает спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов. По его словам, в советское время отношения между странами «были диаметрально противоположными», а сейчас «их практически не существует».

По словам господина Иванова, правительство Финляндии решило испортить отношения с Россией. Он утверждает, что финский народ недоволен происходящим. Как считает российский чиновник, в юго-восточной Финляндии «происходит обезлюживание, потому что там делать нечего без российских туристов», и «никакой экономики нет и быть не может».

«Я думаю, со временем до них начнет доходить, что добрососедские отношения с Россией для Финляндии гораздо выгоднее, чем их полное отсутствие и враждебность, как сейчас происходит»,— сказал ТАСС Сергей Иванов.

На прошлой неделе финский премьер-министр Петтери Орпо признал, что разрыв экономических отношений с Россией негативно повлиял на экономику Финляндии. В частности, она больше не может получать десятки миллионов кубометров древесины. Кроме того, неопределенность создает остановка приграничных перевозок, торговли и авиасообщения с Россией, уточнил господин Орпо. СМИ писали, что Финляндия может открыть границу с Россией не раньше конца 2025 года.