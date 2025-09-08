Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обвинил власти Финляндии в разрушении российско-финских отношений. В своей колонке для ТАСС господин Медведев напомнил, что на прошлой неделе посетил границу с Финляндией в Ленинградской области. Там «нет никакого движения», хотя «совсем недавно было очень многолюдно».

«По инициативе Хельсинки полностью обрушены нормальные взаимовыгодные отношения, — пишет он, — которые были выстроены за десятилетия».

Господин Медведев считает, что в сложившейся ситуации страдают в первую очередь граждане Финляндии. За счет развития торгово-экономических отношений Москвы и Хельсинки они имели «серьезные преимущества», пояснил Дмитрий Медведев.