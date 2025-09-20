Над Ростовской областью силы ПВО за ночь уничтожили 40 БПЛА

Дежурные средства ПВО России перехватили и уничтожили 149 украинских беспилотных летательных аппаратов в ночь с 19 на 20 сентября. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Больше всего дронов — 40 единиц — сбили над Ростовской областью в период с 23:00 19 сентября до 06:00 20 сентября.

Беспилотники также уничтожили над Саратовской, Брянской, Самарской, Волгоградской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Смоленской и Нижегородской областями, а также над Республикой Крым. Часть БПЛА перехватили над акваториями Черного и Азовского морей.

Валентина Любашенко