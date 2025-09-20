На картофельных полях Ростовской области выявлены очаги колорадского жука

В Ростовской области, во время планового фитосанитарного обследования на участках картофеля летнего срока посадки, были обнаружены взрослые особи колорадского жука. Об этом сообщили специалисты отдела по защите растений регионального Россельхозцентра.

Руководителям сельхозпредприятий региона рекомендовали организовать постоянный контроль численности вредителя на полях. При превышении экономического порога вредоносности необходимо обрабатывать посевы инсектицидами.

«Для предотвращения возникновения устойчивых к препаратам популяций вредителя необходимо чередовать активные вещества при повторных обработках. Колорадский жук может снизить урожай более чем на 30%. Экономический порог вредоносности составляет пять зараженных кустов на стадии всходов и десять личинок на куст при заселении пяти растений в период бутонизации»,— приводится в сообщении комментарий специалистов ведомства.

Эксперты подчеркнули — применение пестицидов и агрохимикатов допускается только после тщательного обследования полей. Разрешены к использованию исключительно препараты, внесенные в Реестр пестицидов и агрохимикатов, с соблюдением установленных регламентов.

Валентина Любашенко