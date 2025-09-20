На картофельных полях Ростовской области выявлены очаги колорадского жука
В Ростовской области, во время планового фитосанитарного обследования на участках картофеля летнего срока посадки, были обнаружены взрослые особи колорадского жука. Об этом сообщили специалисты отдела по защите растений регионального Россельхозцентра.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Руководителям сельхозпредприятий региона рекомендовали организовать постоянный контроль численности вредителя на полях. При превышении экономического порога вредоносности необходимо обрабатывать посевы инсектицидами.
«Для предотвращения возникновения устойчивых к препаратам популяций вредителя необходимо чередовать активные вещества при повторных обработках. Колорадский жук может снизить урожай более чем на 30%. Экономический порог вредоносности составляет пять зараженных кустов на стадии всходов и десять личинок на куст при заселении пяти растений в период бутонизации»,— приводится в сообщении комментарий специалистов ведомства.
Эксперты подчеркнули — применение пестицидов и агрохимикатов допускается только после тщательного обследования полей. Разрешены к использованию исключительно препараты, внесенные в Реестр пестицидов и агрохимикатов, с соблюдением установленных регламентов.