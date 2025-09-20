В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение о ливнях
В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
По данным синоптиков Ростгидромета, днем и до конца суток 20 сентября местами в Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-22 м/с.
«Рекомендуем не оставлять автомобили под деревьями и слабоукрепленными конструкциями, не переходить улицу в потоке воды, при выходе из дома взять зонт и одеться по погоде»,– приводятся в сообщении рекомендации сотрудников спасслужбы.