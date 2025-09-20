Средства ПВО уничтожили беспилотники в восьми районах Ростовской области
В Ростовской области силы ПВО отразили ночью массированную воздушную атаку, уничтожив и перехватив БПЛА в Матвеево-Курганском, Куйбышевском, Миллеровском, Шолоховском, Чертковском, Верхнедонском, Кашарском и Боковском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По предварительной информации, последствия на земле зафиксированы только в Чертковском районе.
На окраине села Осиково загорелась сухая трава, огонь оперативно потушили. На территории сельхозпредприятия разрушена часть стены складского помещения. Выбиты окна в двух частных домах, нарушено электроснабжение.
«Размер полученного ущерба будет уточняться, повреждения - восстанавливаться. Важно, что никто из людей не пострадал»,— приводятся в сообщении слова губернатора.