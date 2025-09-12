Рост цен на аренду жилья летом в Сочи достиг 30–40%

В Сочи в пиковые месяцы лета 2025 года стоимость аренды жилья увеличилась в среднем на 30–40% по сравнению с прошлым годом, сообщил «Ъ-Сочи» эксперт по недвижимости, руководитель агентства «Это просто» Ольга Фролова. В наиболее популярных районах города — Центральном, Адлерском и Хостинском — рост доходил до 50%. Особенно заметно подорожали квартиры с видом на море, апартаменты премиум-класса и объекты, предлагающие дополнительные удобства — бассейн или парковку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам госпожи Фроловой, динамика цен объясняется устойчивым спросом со стороны российских туристов, инфляцией и ростом стоимости коммунальных услуг, а также спекулятивными настроениями собственников, которые стремятся получить максимальную прибыль в высокий сезон.

Спрос на аренду жилья в Сочи остается высоким: средний срок экспозиции объекта сократился до 3–5 дней против недели годом ранее. В наиболее востребованных районах квартиры находят арендаторов в течение нескольких часов. Если в 2024 году у клиентов было несколько дней на выбор, то в 2025-м промедление может привести к потере интересующего варианта.

Самыми востребованными районами для аренды традиционно остаются Центральный, где сосредоточена инфраструктура и развлечения, Адлер с аэропортом и Олимпийским парком, а также Хостинский район с парками и санаториями. При этом растет интерес и к более удаленным локациям — Мамайке, Дагомысу и Лоо, где аренда обходится дешевле, сохраняя близость к морю и базовую инфраструктуру.

Количество доступных квартир для аренды по сравнению с прошлым годом почти не изменилось, в ряде районов даже сократилось. Часть собственников предпочла сдавать жилье посуточно, получая большую доходность в сезон, а затем снимать объекты с рынка.

Перспективы осеннего периода остаются неопределенными. Сезонный фактор может привести к стабилизации и частичному снижению ставок, однако спрос, инфляция и рост стоимости строительства способны поддерживать цены на высоком уровне и в дальнейшем.

«Ъ-Сочи» писал, что средняя стоимость посуточной аренды в Сочи за летние месяцы выросла на 32% и составила 6,9 тыс. руб. в сутки — один из самых высоких показателей роста среди городов Краснодарского края. В августе этот показатель оказался на 5% выше прошлогоднего уровня и на 41% больше январских значений.

Мария Удовик