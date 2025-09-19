В Сочи инвестор представил план КРТ Приморской набережной

Инвестор официально представил проект комплексного развития территории (КРТ) Приморской набережной в Сочи. Работы планируются на участке, протянувшемся от концертного зала «Фестивальный» до отеля «Пулман». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Проектная концепция включает комплексное обновление как верхней, так и нижней частей Приморской набережной. План предусматривает строительство эскалаторов для удобной связи между уровнями, возведение новых объектов гостеприимства, реставрацию существующих подпорных стен, а также масштабное благоустройство терренкура на панорамных террасах, где расположены вековые сосны.

Особое внимание в проекте уделено рациональному использованию территории. Как отметил глава города Андрей Прошунин, инвестор предложил создать насыпные территории, что является перспективным решением для расширения береговой линии и формирования новых общественно-рекреационных пространств. При этом мэр подчеркнул, что реализация любого подобного проекта должна проходить с предварительным широким общественным обсуждением с жителями, тщательной экспертизой и получением всех необходимых согласований от вышестоящих органов государственной власти.

Прошунин добавил, что при разработке таких инициатив ключевое значение имеют обеспечение будущих объектов всей необходимой инженерной инфраструктурой, продуманная транспортная логистика, создание современных условий для персонала и обязательный учет экологических аспектов. По его словам, в Сочи реализуется сбалансированная стратегия развития, в рамках которой новые точки притяжения в центре должны гармонично дополнять растущий потенциал других перспективных прибрежных районов.

Параллельно с представлением планов КРТ на центральной Приморской набережной уже ведутся активные работы по берегоукреплению в районе Южного мола Сочинского морского порта. Проект реализуется в два этапа. В ходе первого этапа на пляжном комплексе «Маяк» были установлены два инновационных волнолома на расстоянии примерно 130-150 м от берега. Их конструкция включает металлические каркасы с антикоррозийным покрытием, заполненные природным камнем крупной фракции. Второй этап предполагает строительство аналогичных защитных сооружений общей протяженностью около 1,3 км на участке от пляжа «Маяк» до парка имени Фрунзе.