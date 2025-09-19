В Геленджике запустят пассажирский фуникулер в 2026 году

В Геленджике планируется ввод в эксплуатацию первого пассажирского фуникулера в 2026 году. Уникальное транспортное средство для перевозки людей по наклонной трассе в настоящее время разрабатывается в Подмосковье по заказу одной из частных туристических баз, расположенной на территории Краснодарского края, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Проектируемый фуникулер специально адаптирован к сложному рельефу местности и специфическим погодным условиям черноморского побережья. Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева акцентировала внимание на высокой сложности проекта, для реализации которого потребовались нестандартные инженерные подходы. Весь цикл работ — от проектирования и подготовки технической документации до непосредственного изготовления и предварительной сборки конструкции — занял около 1,5 лет.

Ориентировочная продолжительность следующего этапа, который включает монтаж оборудования и пуско-наладочные работы непосредственно на месте в прибрежной зоне Черного моря, составит до шести месяцев. Полное завершение всех работ и сдача объекта запланированы на летний сезон 2026 года. Суммарный объем финансовых вложений в разработку и создание технологий для производства данного наклонного подъемника оценивается примерно в 100 млн руб.

Согласно техническим характеристикам, панорамная кабина фуникулера будет рассчитана на одновременную перевозку до 26 пассажиров либо до 2 т полезного груза. Конструкция обладает повышенной сейсмоустойчивостью (до восьми баллов) и оснащена современной системой климат-контроля для обеспечения комфорта в любое время года.

В целях гарантии безопасности пассажиров на всей протяженности маршрута будет оборудована специальная эвакуационная лестница, которая позволит в случае необходимости быстро добраться до ближайшей станции.