В Ростовской области водитель погиб в столкновении четырех большегрузов

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области сегодня вечером, 19 сентября, столкнулись четыре большегруза. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Предварительно, водитель грузового автомобиля Volvo не справился с управлением и с тремя стоящими транспортными средствами: Volvo, КамАЗ и Sitrak, которые находились на обочине, чтобы эвакуировать неисправный автомобиль.

В результате ДТП водитель Volvo скончался в больнице. Сотрудник службы аварийных комиссаров получил травмы, его госпитализировали. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Константин Соловьев