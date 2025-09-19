Налоговые поступления от МСП Краснодара в 2024 году составили 8,7 млрд рублей
Поступления в бюджет Краснодара от субъектов малого и среднего предпринимательства в 2024 году составили рекордные 8,7 млрд руб. Для сравнения, годом ранее этот показатель был на уровне 6,2 млрд руб., а в 2022 — 5,3 млрд руб., сообщили в пресс-службе администрации города.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Рост налоговых поступлений напрямую связан с увеличением числа предпринимателей. Как сообщили на заседании совета по развитию МСП, если в 2023 году в реестре числилось более 100 тыс. субъектов, то в 2024 году их количество превысило 104 тыс.
На совете также обсудили правовые аспекты ведения бизнеса. Предпринимателей предупредили о необходимости заключать лицензионные договоры на использование музыки в общественных заведениях и напомнили о строгих требованиях к оформлению наружной рекламы и вывесок.