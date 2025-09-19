Минэкономразвития может расширить эксперимент по самооценке гостевых домов
Пилотный проект по легализации средств размещения через механизм самооценки может быть расширен на всю Россию. Соответствующее решение федеральные власти планируют принять до конца текущего года. На данный момент эксперимент реализуется в 17 регионах страны, включая федеральную территорию «Сириус», сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.
Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ
Как сообщил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков, собственные законы, вводящие эксперимент, уже приняты в Республике Крым, Ставропольском крае и «Сириусе». Ожидается, что до конца сентября к ним присоединятся еще пять субъектов, а до конца года — все остальные участники пилотного проекта.
Несмотря на то, что официально эксперимент стартовал лишь в двух регионах, он уже показал высокую востребованность: за две недели поступило 245 заявок от владельцев, а 24 гостевых дома были успешно включены в реестр.
Интерес к инициативе проявили еще 30 регионов, не входящих в первоначальный список. Согласно предварительным оценкам, в реестр может быть включено до 15 тыс. гостевых домов, которые в сумме предлагают 75 тыс. номеров.
По итогам пилотного проекта Минэкономразвития намерено принять решение о его распространении на всю территорию страны. Как отметили в министерстве, дальнейшая работа будет включать методическую поддержку регионов, создание рабочей группы для подготовки экспертов и постоянный мониторинг хода эксперимента.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что процедуру самооценки в Крыму завершили 80% отелей и здравниц.