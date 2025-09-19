Из Краснодара запустят прямой авиарейс в Тель-Авив

Министерство туризма Израиля продолжит работу по продвижению туристического потенциала страны на российском рынке, в ближайшее время будет запущен прямой рейс в Тель-Авив из открывшегося аэропорта Краснодара, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу представительства минтуризма Израиля в России Ксению Воронцову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С января по август 2025 года Израиль посетило 42,6 тыс. туристов из России, это на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Воронцова подчеркнула, что Россия стабильно входит в пятерку стран, откуда в Израиль приезжает больше всего туристов, и выразила уверенность, что в ближайшее время будут возобновлены прямые рейсы из России на курорт Эйлат на Красном море, запущенные в июне 2025 года и приостановленные из-за обострения конфликта с Ираном.

«В неделю выполняются 32 прямых рейса из четырех городов России — Москва, Петербург, Сочи и Минеральные воды. И вскоре появится рейс из только что открытого аэропорта Краснодара», — рассказала госпожа Воронцова.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что авиакомпания «Победа» выполнила первый рейс в Краснодар.