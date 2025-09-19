Сочи продолжают устранять последствия от падения обломков БПЛА

Администрация Сочи завершила замену окон в зданиях, пострадавших от падения обломков беспилотника 9 сентября в Адлерском районе, и готовится к восстановлению кровель и входных групп. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

После инцидента эксперты осмотрели все поврежденные объекты на улице Пархоменко и составили план восстановления. К 17 сентября завершили замену оконных блоков и стеклопакетов для всех собственников, согласившихся на предложение властей.

Сейчас идет подготовка к ремонту кровель, навесов, ворот и входных дверей в домах №121 и №13 на улице Пархоменко. Завершается закупка материалов и отбор подрядных организаций для выполнения работ.

Алина Зорина