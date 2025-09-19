Мэрия Геленджика открыла вакансию на должность главного архитектора курорта

В администрации Геленджика открыли вакансию главного архитектора курорта. Как сообщили в мэрии, требуется опытный и ответственный начальник управления архитектуры и градостроительства, который будет управлять командой специалистов и вести проекты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

«Геленджик — динамично развивающийся город, который меняется буквально на глазах. Если вы хотите вместе с нами улучшать его архитектурный облик, приглашаем вас усилить нашу профессиональную команду»,— говорится в сообщении администрации города-курорта.

Как указано в вакансии, мэрии требуется профессионал с высшим образованием по специальности не ниже уровня специалитета или магистратуры, имеющий не менее года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки. Будущему главному архитектору предлагают достойную заработную плату, полный социальный пакет и предоставление служебного жилья при необходимости.

«Если вы человек, который душой и сердцем хочет делать Геленджик лучше, присылайте свое резюме на адрес администрации курорта»,— говорится в сообщении.

Василий Хитрых