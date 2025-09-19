В Краснодаре увеличится время бесплатной стоянки на муниципальных парковках

Власти Краснодара планируют увеличить время бесплатной стоянки на муниципальных парковках. Период без оплаты будет начинаться с 19:00 вместо прежних 20:00 и длиться до 8:00 утра. Нововведение касается муниципальных парковок без шлагбаумов, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

«Это решение позволит сделать пользование муниципальными парковками более удобным и доступным для всех»,— отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара Андрей Белугин.

Проекты постановлений об изменении платного периода размещения автомобилей на городских парковках находятся в разработке. Документы вступят в силу после проведения юридических процедур и официальной публикации до конца 2025 года.

Алина Зорина