В Сочи вынесли приговор организаторам нелегального игорного бизнеса

Центральный районный суд Сочи вынес обвинительный приговор четверым гражданам по статье о незаконной организации и проведении азартных игр. Прокуратура Центрального района поддержала государственное обвинение по этому уголовному делу. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Судом установлено, что подсудимые действовали из корыстных побуждений с целью личной наживы на территории Центрального района города. Понимая, что проведение азартных игр вне специальной игорной зоны запрещено российским законодательством, они организовали игровой процесс с использованием специального оборудования, заранее распределив между собой преступные роли.

Организатор преступления, ранее судимый за аналогичное правонарушение, приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Остальным соучастникам назначены условные сроки.

Каждый из осужденных дополнительно обязан выплатить штраф от 200 тыс. до 400 тыс. руб. Суд постановил конфисковать 44 единицы игрового оборудования, использовавшегося при совершении преступления, для дальнейшего обращения в доход государства.

Ранее сообщалось, что в январе 2023 года 37-летний фигурант дела создал преступную группу из трех человек для организации незаконных азартных игр, распределив обязанности между участниками и координируя деятельность. Подпольное казино, работавшее на улице Макаренко в течение года, было закрыто правоохранительными органами в январе 2024 года, при этом были изъяты деньги, мобильные телефоны и игровые принадлежности.

Мария Удовик