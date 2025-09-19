«Южный рыбопромысел может полностью остановиться»

Минпромторг разрабатывает программу поэтапного ограничения доступа в российские морские порты судов старше 40 лет, окончательный срок вступления запрета — 1 января 2030 года. Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) заявили, что в результате к 2030 году промысел в Азово-Черноморском бассейне может полностью прекратиться. Президент Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб рассказал «Ъ-Кубань» о возможных последствиях запрета для рыбодобывающих и перерабатывающих предприятий региона.

Валерий Сивочуб

Фото: предоставлено автором

«Средний возраст рыболовецкого флота в Севастополе и Крыму сегодня превышает 45 лет. Под действие нового запрета попадут не менее 20 судов, что практически парализует весь региональный промысел. Рыбодобывающие предприятия окажутся полностью остановлены, а перерабатывающие компании, прежде всего консервные заводы, столкнутся с крайне тяжелым положением, ведь они зависят от стабильного объема сырья.

Планы по обновлению флота к 2030 году, с учетом нынешних темпов строительства судов и доступности финансирования, абсолютно нереалистичны. По нашим оценкам, около 65 % флота окажется под запретом, что требует строительства более 530 новых судов. С 2017 по 2025 год по программе инвестиционных квот было построено всего 47 судов, завершение строительства еще 58 ожидается к 2030 году. Даже при полной загрузке верфей невозможно построить за этот период необходимое количество судов для замены старого флота.

На сегодняшний день реально работают два основных инструмента господдержки: федеральная субсидия, направленная на компенсацию убытков 2022–2024 годов, связанных с проведением СВО, и региональные субсидии, компенсирующие расходы на ремонт и модернизацию судов. Эти меры помогают поддерживать действующий флот, но масштабы предстоящего запрета требуют более системного подхода. Продление срока службы существующих судов также возможно: регулярное техническое обслуживание и освидетельствование на соответствие требованиям Морского Регистра и Российского Классификационного общества позволяют продлить эксплуатацию судов еще на 10–15 лет.

Социальный эффект предполагаемого запрета будет крайне серьезным: более тысячи моряков и работников береговой инфраструктуры могут остаться без работы, что вызовет социальное напряжение и ударит по экономике регионов. Мы считаем, что единственный реальный путь решения проблемы — создание государственной лизинговой компании, которая за счет кредитных средств строила бы необходимое количество новых судов и передавала их рыбакам на длительный срок на льготных условиях. Это позволит сохранить промысел, поддержать перерабатывающие предприятия и обеспечить стабильность отрасли. В противном случае южный рыбопромысел, а вместе с ним и работающая в регионе переработка, могут полностью остановиться».