Сочинские пляжи работают по фактической погоде из-за шторма

Городские пляжи Сочи и Сириуса переходят на режим работы по фактической погоде из-за надвигающегося шторма силой 4–5 баллов с высотой волн до 2,5 м. По прогнозам специалистов, непогода настигнет курорт вечером 19 сентября и продолжится до конца следующего дня, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Морское волнение в акватории Черного моря усилится с вечера четверга до конца пятницы. Высота волн может достигать от 1,3 до 2,5 м.

«С вечера 19 сентября и до конца дня 20 сентября на территории Сочи и Сириуса ожидается усиление волнения моря. Шторм может достигать 4–5 баллов с высотой волны от 1,3 до 2,5 метра. Пляжи будут функционировать по фактической погоде»,— говорится в сообщении.

Помимо морского волнения, на курорте ожидается усиление ветра с порывами до 20 м/с. В связи с ухудшением погодных условий все городские службы работают в усиленном режиме под контролем оперативного штаба.

Руководители санаториев заранее сообщили отдыхающим о плохих погодных условиях и организовали работу пляжей с учетом текущей погоды.

В горах города находятся 13 туристических групп, всего около 90 человек. Спасатели напомнили, что необходимо регистрировать маршруты и иметь профессиональных инструкторов.

Жителям и гостям курорта рекомендовали не отдыхать у воды и не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями. Власти попросили учитывать штормовые предупреждения при планировании отдыха и следить за информацией от МЧС. В случае чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру 112.

