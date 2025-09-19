Президент Владимир Путин подарил собаку школьнику из Крыма

Школьник Кирилл Пономаренко из поселка Гаспра Республики Крым получил щенка породы шпиц от Владимира Путина. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Собаку передал Кириллу и его маме Татьяне Сергеевне Сергей Аксенов от имени главы государства. Ранее мальчик отправил письмо президенту России с просьбой подарить ему щенка.

По словам Сергея Аксенова, мальчик показывает высокие академические результаты, активно участвует в конкурсах и олимпиадах школьного и муниципального уровня. За свои достижения он получил грамоты и дипломы.

«Желаю Кириллу хорошо учиться, добиваться поставленных целей и радовать своими достижениями родных и близких»,— отметил глава Крыма.

Елизавета Ершова